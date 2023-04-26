В Сумах мэрия лишила УПЦ права пользоваться землями

Сегодня, 26 апреля, депутаты Сумского горсовета проголосовали за лишение УПЦ права пользоваться землями общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Общественное ".

Сегодня в Сумах прошло заседание сессии Сумского горсовета, на котором депутаты голосовали за проекты решений по лишению УПЦ права пользоваться землями общины.

Инициаторами вопроса были четыре фракции:

"Европейская солидарность";

"Слуга народа";

"Батькивщина";

"Сила и честь".

Напомним, РБК-Украина писала о том, что 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП.

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