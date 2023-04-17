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Тернопольской епархии УПЦ МП запретили пользоваться земельным участком

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Тернополь, Понедельник 17 апреля 2023 12:55
Тернопольской епархии УПЦ МП запретили пользоваться земельным участком Фото: мэр Тернополя Сергей Надал (скрин с видео)
Автор: РБК-Украина

Городской совет Тернополя принял решение о прекращении права пользования земельным участком управлению Тернопольской епархии московской церкви. Речь идет о том, который находится на улице Евгения Коновальца.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на городского голову Тернополя Сергея Надала в Telegram.

"Сегодня на внеочередной сессии Тернопольского городского совета приняли решение о прекращении права пользования земельным участком управлению Тернопольской епархии московской церкви. Речь идет об участке по адресу Евгения Коновальца, 1 в Тернополе", - написал Надал.

Также он добавил, что с сегодняшнего дня земельный участок изъят у епархии УПЦ МП.

Напомним, в Волынском облсовете единогласно поддержал запрет УПЦ МП.

Также отметим, что 10 апреля в Ровно УПЦ МП запретили пользоваться землями.

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Тернополь УПЦ МП
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