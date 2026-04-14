В Броварах прогремел взрыв: предположительно, произошел теракт

09:26 14.04.2026 Вт
1 мин
Полицейские уже задержали подозреваемых
Юлия Акимова, Ирина Глухова
Фото: в Броварах прогремел взрыв (Getty Images)

Сегодня утром, 14 апреля, в городе Бровары Киевской области произошел взрыв в частном секторе.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

В Чернигове произошел взрыв в "АТБ", есть пострадавшие

По предварительным данным, взорвалось самодельное взрывное устройство. Правоохранители уже задержали подозреваемых в причастности к инциденту.

По словам источников, происшествие имеет признаки теракта, в то же время информация о пострадавших пока уточняется.

Обстоятельства взрыва устанавливаются.

Другие взрывы в городах Украины

Напомним, в прошлом месяце во Львове и еще нескольких городах прогремели взрывы возле объектов полиции, которые официально квалифицировали как теракты.

Наиболее трагические события произошли во Львове, где взрывы в мусорных баках унесли жизнь патрульной Виктории Шпилько, еще 25 правоохранителей получили ранения. Злоумышленники использовали схему с фейковым вызовом на "102", чтобы устроить засаду.

Правоохранители установили исполнителей: во Львове задержали женщину, которая заложила самодельное взрывное устройство в обмен на обещание закрыть ее кредит, а также ее сообщницу, которая осуществила вызов.

Подобные атаки произошли и в других регионах. В Николаеве взрыв на АЗС ранил семерых патрульных, а в Днепре взрыв произошел непосредственно в здании райотдела полиции, обошлось без пострадавших.

