У Броварах пролунав вибух: імовірно, стався теракт

Інші вибухи в містах України

Нагадаємо, минулого місяця у Львові та ще кількох містах пролунали вибухи біля об'єктів поліції, які офіційно кваліфікували як теракти.

Найбільш трагічні події сталися у Львові, де вибухи у сміттєвих баках забрали життя патрульної Вікторія Шпилька, ще 25 правоохоронців отримали поранення. Зловмисники використали схему з фейковим викликом на "102", щоб влаштувати засідку.

Правоохоронці встановили виконавців: у Львові затримали жінку, яка заклала саморобний вибуховий пристрій в обмін на обіцянку закрити її кредит, а також її спільницю, яка здійснила виклик.

Подібні атаки відбулися і в інших регіонах. У Миколаєві вибух на АЗС поранив сімох патрульних, а у Дніпрі вибух стався безпосередньо у будівлі райвідділу поліції, обійшлося без постраждалих.