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У Броварах підірвали відділення банку

Новини » Надзвичайні події     26.04.2020 - 08:51
У Броварах підірвали відділення банку
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Будівля отримала серйозні пошкодження

У неділю, 26 квітня, у місті Бровари під Києвом на вулиці Незалежності невідомі підірвали відділення банку "ТАС". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що вибух прогримів близько 4:30 ранку.

"Будівля отримала досить серйозні пошкодження. Правоохоронці прибули на місце події, щоб з'ясувати обставини інциденту. Подробиці уточнюються", - йдеться в повідомленні.

У Броварах підірвали відділення банку

Фото з місця події (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові рано вранці невідомі підірвали банкомат, який знаходиться в магазині. Вибухова хвиля пошкодила вхідні двері в магазин і обшивку.

Також РБК-Україна писало, що в лютому в Миколаєві невідомі проникли у відділення банку, підірвали банкомат і викрали з нього більше чверті мільйона гривень. За даним інцидентом порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, вчинена у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення до 8 років.

До цього в грудні в Харкові невідомі підірвали банкомат і вкрали з нього гроші. В результаті пригоди ніхто з громадян не постраждав. Сума викрадених грошей не називалася. Банкомат знаходився в приміщенні банку на першому поверсі п'ятиповерхового будинку.

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