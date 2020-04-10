У Харкові невідомі підірвали банкомат

Фото: підірваний банкомат (NewsRoom)

Вибухова хвиля пошкодила вхідні двері в магазин і обшивку

У Харкові рано вранці невідомі підірвали банкомат, який знаходиться в магазині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що інцидент стався близько 04:30 на проспекті Перемоги, 76б. Вибухова хвиля від підриву пошкодила вхідні двері до магазину і обшивку. На місці працює слідчо-оперативна група і криміналісти.

Також поки невідомо, чи вдалося зловмисникам забрати гроші з пошкодженого банкомату.

Нагадаємо, в лютому в Миколаєві невідомі проникли до відділення банку, підірвали банкомат і викрали з нього більше чверті мільйона гривень. За даним інцидентом порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, вчинена у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення до 8 років.

До цього в грудні в Харкові невідомі підірвали банкомат і вкрали з нього гроші. В результаті пригоди ніхто з громадян не постраждав. Сума викрадених грошей не називалася. Банкомат знаходився в приміщенні банку на першому поверсі п'ятиповерхового будинку.