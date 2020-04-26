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В Броварах подорвали отделение банка

Новости » Происшествия     26.04.2020 - 08:51
В Броварах подорвали отделение банка
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Здание получило серьезные повреждения

В воскресенье, 26 апреля, в городе Бровары под Киевом на улице Независимости неизвестные подорвали отделение банка "ТАС". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Сообщается, что взрыв прогремел около 4:30 утра.

"Здание получило достаточно серьезные повреждения. Правоохранители прибыли на место происшествия, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.

В Броварах подорвали отделение банка

Фото с места происшествия (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове рано утром неизвестные подорвали банкомат, который находится в магазине. Взрывная волна повредила входные двери в магазин и обшивку.

Также РБК-Украина писало, что в феврале в Николаеве неизвестные проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен. По данному инциденту открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения до 8 лет.

До этого в декабре в Харькове неизвестные подорвали банкомат и украли из него деньги. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных денег не называлась. Банкомат находился в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома.

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