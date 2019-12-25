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У Харкові невідомі підірвали банкомат і викрали гроші

Новини » Надзвичайні події     25.12.2019 - 11:57
У Харкові невідомі підірвали банкомат і викрали гроші
Фото з місця події (hk.npu.gov.ua)

Банкомат знаходився в приміщенні п'ятиповерхового будинку

У середу, 25 грудня, близько 3:28 на вулиці Академіка Волкова невідомі підірвали банкомат і викрали з нього гроші. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Як повідомляється, в результаті пригоди ніхто з громадян не постраждав. Сума викрадених грошей ще встановлюється.

"В ході проведення огляду поліцейські встановили, що всередині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою. Невідомі підірвали банкомат, розташований у приміщенні банку на першому поверсі п'ятиповерхового будинку", - йдеться в повідомленні.

На даний момент вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини та особи, причетні до події встановлюються.

Нагадаємо, 24 грудня в Харкові невідомий чоловік скоїв напад на поліцейського, завдавши ножове поранення. Поліцейський обміняв себе на заручницю, яку захопив зловмисник, щоб йому організували зустріч зі знайомим.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді в Первомайську Харківської області невідомі підірвали банкомат і викрали чотири касети з грошима.

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