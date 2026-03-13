Бронирование, несмотря на розыск: кто и как теперь может получить 45 дней отсрочки в "Дії"

На портале "Дія" заработала новая услуга для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и компаний, критически важных для ВСУ. Теперь они могут бронировать работников даже при наличии нарушений в их военном учете.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Главное:
Главная особенность механизма - возможность получить отсрочку на срок до 45 календарных дней. Это время предоставляется для того, чтобы:
По словам заместителя министра экономики Виталия Киндратива, государству важно, чтобы критические производства могли максимально быстро привлекать нужных специалистов к работе.
Новая опция доступна не для всех, а лишь для ограниченного круга компаний:
Подать заявление может руководитель, подписант или официально уполномоченное лицо компании.
Процедура полностью цифровизирована и проходит на портале "Дія":
Статус рассмотрения запроса появится в личном кабинете заявителя сразу после обработки данных.
