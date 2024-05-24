Бронирование от мобилизации: представленные до 10 мая списки будет проверять Генштаб

Генеральному штабу ВСУ поручено обработать списки на бронирование военнообязанных, которые поступили до 10 мая 2024 года. Повторно передавать их на согласование в Министерство обороны не нужно.

"Изменениями к постановлению №76 от 8 мая правительство передало функции проверки списков на бронирование, которое ранее осуществлял Генштаб, Министерству обороны Украины. В то же время на момент принятия решения на проверке Генштаба находились списки, оформленные и представленные ранее. Чтобы не замедлять процесс бронирования, Кабинет министров поддержал решение, позволяющее Генштабу завершить проработку таких списков", - пояснил замминистра экономики Игорь Фоменко.

По его словам, решение Генштаба по таким согласованиям будет действующим, на его основании будет осуществляться бронирование военнообязанных.

Фоменко отметил, что органам, подающим списки, не нужно повторно начинать процесс, подавая их в Минобороны.

В Минэкономики подчеркнули, что это разовое решение и касается только списков на согласование, которые поступили в Генштаб до 10 мая.