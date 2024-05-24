Бронирование от мобилизации: представленные до 10 мая списки будет проверять Генштаб
Генеральному штабу ВСУ поручено обработать списки на бронирование военнообязанных, которые поступили до 10 мая 2024 года. Повторно передавать их на согласование в Министерство обороны не нужно.
Соответствующее решение Кабинет министров принял 24 мая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики Украины.
"Изменениями к постановлению №76 от 8 мая правительство передало функции проверки списков на бронирование, которое ранее осуществлял Генштаб, Министерству обороны Украины. В то же время на момент принятия решения на проверке Генштаба находились списки, оформленные и представленные ранее. Чтобы не замедлять процесс бронирования, Кабинет министров поддержал решение, позволяющее Генштабу завершить проработку таких списков", - пояснил замминистра экономики Игорь Фоменко.
По его словам, решение Генштаба по таким согласованиям будет действующим, на его основании будет осуществляться бронирование военнообязанных.
Фоменко отметил, что органам, подающим списки, не нужно повторно начинать процесс, подавая их в Минобороны.
В Минэкономики подчеркнули, что это разовое решение и касается только списков на согласование, которые поступили в Генштаб до 10 мая.
Бронирование от мобилизации
Напомним, с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.
В то же время во время военного положения работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации.
Недавно Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных. Сотрудники критически важных предприятий ТЭК и ИТ будут бронироваться без ограничений.
Также в Украине хотят разработать справедливые механизмы бронирования сотрудников для бизнеса.
Тем временем, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины расширило перечень критериев для бронирования работников оборонно-промышленного комплекса.
Кроме того, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в Верховной раде рассматривается две модели экономического бронирования. По его словам, один из них предусматривает уплату налога с зарплаты 35 тысяч гривен, второй - это квотное бронирование по отраслям.
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