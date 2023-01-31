Бронирование от мобилизации. Кабмин определил четкие сроки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства.

В документе говорится, что забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации, срок которой не может превышать шести месяцев или срока проведения мобилизации.

Напомним, что правительство утвердило новые правила бронирования работников от мобилизации. Теперь это могут делать не только государственные, стратегические предприятия или поставщики Минобороны.

Также Кабмин установил новую квоту по бронированию работников предприятий от мобилизации.

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