Бронювання від мобілізації. Кабмін визначив чіткі терміни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду.

В документі йдеться, що заброньованим військовозобов’язаним надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, термін якої не може перевищувати шість місяців або строку проведення мобілізації.

Нагадаємо, що уряд затвердив нові правила бронювання працівників від мобілізації. Тепер це можуть робити не лише державні, стратегічні підприємства чи постачальники Міноборони.

Також Кабмін встановив нову квоту для бронювання працівників підприємств від мобілізації.

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