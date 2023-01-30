Кабмин увеличил квоту бронирования работников на предприятиях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства.

Теперь эта цифра составляет 50% всех военнообязанных лиц, работающих на предприятии. Раньше можно было забронировать всего 40% таких работников. Кроме того, "в случае обоснованной необходимости" Кабмин допускает увеличение этого процента.

Также отмечается, что топ-руководители госструктур или предприятий подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.