ua ru
Пт, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бронирование работников. Работодателям изменили сроки подачи документов

Новина українською →
Украина, Пятница 28 апреля 2023 15:30
Бронирование работников. Работодателям изменили сроки подачи документов Фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 28 апреля, Кабинет Министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Согласно новым правилам теперь необходимо в срок не более 5 рабочих дней органам государственной власти, другим государственным органам подать списки с соответствующими работниками в Генеральный штаб Вооруженных Сил (СБУ, Службу внешней разведки). Там их должны проверить и утвердить.

Далее Генштаб (СБУ, Служба внешней разведки) в срок не более 10 рабочих дней должен передать эти списки Минэкономики. В свою очередь Минэкономики должно в срок не более 5 рабочих дней принять решение о бронировании военнообязанных.

Затем он должен быть зачислен на специальный военный учет территориальным центром комплектования и социальной поддержки в срок не более 5 рабочих дней.

Напомним, ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень учреждений и предприятий, работники которых подлежат бронированию.

Также мы сообщали, что Кабинет Министров Украины на заседании 30 декабря принял решение об автоматическом продлении срока действия бронирования для военнообязанных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Мобилизация в Украине
NEWS
Воины ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео)
Воины ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео)
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина