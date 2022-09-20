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В Украине изменят условия бронирования военнообязанных: кто получит отсрочку

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 15:48
В Украине изменят условия бронирования военнообязанных: кто получит отсрочку Фото: в Украине изменят условия бронирования военнообязанных (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине изменят критерии бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта и депутата Верховной рады Ярослава Железняка.

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень учреждений и предприятий, работники которых подлежат бронированию.

Так, могут быть забронированы военнообязанные, работающие:

  • в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доведены мобилизационные задачи (заказы), когда это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных задач;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей ВСУ;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

При этом такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве.

Порядок и критерии бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время определяются Кабинетом министра.

Как сообщалось ранее, мужчины, у которых родился третий ребенок во время службы в ВСУ, получили право на демобилизацию.

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