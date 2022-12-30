"Бронь" для военнообязанных. Кабмин автоматически продлил действие отстрочек

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение об автоматическом продлении срока действия бронирования для военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в парламенте Тараса Мельничука .

Так, по словам Мельничука, правительство сегодня внесло изменения в свое постановление "О продлении сроков действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации".

Эти изменения предусматривают автоматическое продление срока действия бронирования военнообязанных в условиях военного положения еще на три месяца.