ua ru
Пт, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бронювання працівників. Роботодавцям змінили строки подачі документів

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 28 квітня 2023 15:30
Бронювання працівників. Роботодавцям змінили строки подачі документів Фото: українській військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 28 квітня, Кабінет міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

Згідно з новими правилами тепер необхідно у срок не більше ніж 5 робочих днів органам державної влади, іншими державним органам поодати спискі з відповідними працівниками до Генерального штабу Збройних Сил (СБУ, Службі зовнішньої розвідки). Там їх мають перевірити та затвердити.

Далі Генштаб (СБУ, Служба зовнішньої розвідки) у срок не більше 10 робочих днів має передати ці списки до Мінекономіки. У свою чергу Мінекономіки має у срок не більше 5 робочих днів прийняти рішення про бронювання військовозобовʼязаних.

Потім він має бути зарахований на спеціальний військовий облік територіальним центром комплектування та соціальної підтримки у строк не більше ніж 5 робочих днів.

Нагадаємо, раніше Верховна рада прийняла у першому читанні законопроект, що розширює перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.

Також ми повідомляли, що Кабінет міністрів України на засіданні 30 грудня ухвалив рішення про автоматичне продовження терміну дії бронювання для військовозобов'язаних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Мобілізація в Україні
NEWS
Воїни ССО показали вуличні бої у Бахмуті (відео)
Воїни ССО показали вуличні бої у Бахмуті (відео)
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна