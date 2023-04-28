Бронювання працівників. Роботодавцям змінили строки подачі документів
Сьогодні, 28 квітня, Кабінет міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
Згідно з новими правилами тепер необхідно у срок не більше ніж 5 робочих днів органам державної влади, іншими державним органам поодати спискі з відповідними працівниками до Генерального штабу Збройних Сил (СБУ, Службі зовнішньої розвідки). Там їх мають перевірити та затвердити.
Далі Генштаб (СБУ, Служба зовнішньої розвідки) у срок не більше 10 робочих днів має передати ці списки до Мінекономіки. У свою чергу Мінекономіки має у срок не більше 5 робочих днів прийняти рішення про бронювання військовозобовʼязаних.
Потім він має бути зарахований на спеціальний військовий облік територіальним центром комплектування та соціальної підтримки у строк не більше ніж 5 робочих днів.
Нагадаємо, раніше Верховна рада прийняла у першому читанні законопроект, що розширює перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.
Також ми повідомляли, що Кабінет міністрів України на засіданні 30 грудня ухвалив рішення про автоматичне продовження терміну дії бронювання для військовозобов'язаних.
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