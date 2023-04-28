Бронювання працівників. Роботодавцям змінили строки подачі документів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

Згідно з новими правилами тепер необхідно у срок не більше ніж 5 робочих днів органам державної влади, іншими державним органам поодати спискі з відповідними працівниками до Генерального штабу Збройних Сил (СБУ, Службі зовнішньої розвідки). Там їх мають перевірити та затвердити.

Далі Генштаб (СБУ, Служба зовнішньої розвідки) у срок не більше 10 робочих днів має передати ці списки до Мінекономіки. У свою чергу Мінекономіки має у срок не більше 5 робочих днів прийняти рішення про бронювання військовозобовʼязаних.

Потім він має бути зарахований на спеціальний військовий облік територіальним центром комплектування та соціальної підтримки у строк не більше ніж 5 робочих днів.