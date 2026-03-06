Бронирование даже с розыском: в Минцифры назвали срок запуска услуги в "Дії"

Уже этой весной в "Дії" появится новая услуга, которая позволит забронировать мужчин, которые имеют нерешенные вопросы с ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку заместителя министра цифровой трансформации Валерии Коваль.

Как рассказала Коваль, предприятия ОПК и компании, которые являются критическими для обеспечения ВСУ, смогут временно бронировать специалистов на 45 дней даже при наличии у них нерешенных вопросов с военным учетом.

В частности, это касается работников, у которых отсутствуют или некорректные учетные данные, или же они находятся в розыске. Такие сотрудники будут забронированы с первого дня трудоустройства, но не позднее даты завершения статуса критичности предприятия.

Этот функционал должен заработать в "Дії" до конца марта 2026 года.

Какие изменения по бронированию еще ждать в "Дії"

Еще одно изменение, которое уже вскоре заработает в "Дії", - это обновленный процесс продления бронирования.

Если предприятие имеет подтвержденный профильным министерством статус критичности, обновленная система позволит избежать аннулирования бронирования, отметила Коваль.

Руководители или уполномоченные лица смогут в несколько кликов на портале "Дія" подать заявку на продление отсрочки сразу для группы специалистов. Услуга будет доступна при условии, что компания внесена в перечень критических на портале "Дія", а ее сотрудники уже имеют действующий статус забронированных.