ua en ru
Пт, 06 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Бронирование даже с розыском: в Минцифры назвали срок запуска услуги в "Дії"

14:49 06.03.2026 Пт
2 мин
Украинцы с проблемами с ТЦК смогут забронироваться на 45 дней, но не везде
aimg Дмитрий Левицкий aimg Валерия Коваль Эксперт
Бронирование даже с розыском: в Минцифры назвали срок запуска услуги в "Дії" Фото: в "Дії" анонсировали новую услугу по бронированию (Виталий Носач, РБК-Украина)

Уже этой весной в "Дії" появится новая услуга, которая позволит забронировать мужчин, которые имеют нерешенные вопросы с ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку заместителя министра цифровой трансформации Валерии Коваль.

Читайте также: Бронирование, налоги и Карта провайдеров: новые услуги, которые скоро запустятся в Дії

Как рассказала Коваль, предприятия ОПК и компании, которые являются критическими для обеспечения ВСУ, смогут временно бронировать специалистов на 45 дней даже при наличии у них нерешенных вопросов с военным учетом.

В частности, это касается работников, у которых отсутствуют или некорректные учетные данные, или же они находятся в розыске. Такие сотрудники будут забронированы с первого дня трудоустройства, но не позднее даты завершения статуса критичности предприятия.

Этот функционал должен заработать в "Дії" до конца марта 2026 года.

Какие изменения по бронированию еще ждать в "Дії"

Еще одно изменение, которое уже вскоре заработает в "Дії", - это обновленный процесс продления бронирования.

Если предприятие имеет подтвержденный профильным министерством статус критичности, обновленная система позволит избежать аннулирования бронирования, отметила Коваль.

Руководители или уполномоченные лица смогут в несколько кликов на портале "Дія" подать заявку на продление отсрочки сразу для группы специалистов. Услуга будет доступна при условии, что компания внесена в перечень критических на портале "Дія", а ее сотрудники уже имеют действующий статус забронированных.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как зарегистрироваться на НМТ с приложением "Дія".

Кроме того, недавно "Дія" запустила новую военную облигацию "Феодосия", которая может принести украинцам 15,5% годовых.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Мінцифра Бронирование от мобилизации Дия
Новости
Большой обмен: из плена вернулись 300 украинцев (фото и видео)
Большой обмен: из плена вернулись 300 украинцев (фото и видео)
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине