Бронювання навіть з розшуком: у Мінцифри назвали термін запуску послуги у "Дії"

Вже цієї весни у "Дії" з'явиться нова послуга, яка дозволить забронювати чоловіків, які мають невирішені питання з ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку заступниці міністра цифрової трансформації Валерії Коваль.

Як розповіла Коваль, підприємства ОПК та компанії, які є критичними для забезпечення ЗСУ, зможуть тимчасово бронювати фахівців на 45 днів навіть за наявності в них нерозв'язаних питань із військовим обліком.

Зокрема, це стосується працівників, у яких відсутні або некоректні облікові дані, або ж вони перебувають у розшуку. Такі співробітники будуть заброньовані з першого дня працевлаштування, але не пізніше дати завершення статусу критичності підприємства.

Цей функціонал має запрацювати в "Дії" до кінця березня 2026 року.

Які зміни щодо бронювання ще чекати у "Дії"

Ще одна зміна, яка вже незабаром запрацює у "Дії", - це оновлений процес продовження бронювання.

Якщо підприємство має підтверджений профільним міністерством статус критичності, оновлена система дозволить уникнути анулювання бронювання, зазначила Коваль.

Керівники або уповноважені особи зможуть за кілька кліків на порталі "Дія" подати заявку на подовження відстрочки одразу для групи фахівців. Послуга буде доступна за умови, що компанія внесена до переліку критичних на порталі "Дія", а її співробітники вже мають чинний статус заброньованих.