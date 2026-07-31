Бронь можно потерять: юрист назвал подводные камни продления критичности для бизнеса

В Украине задержка рассмотрения документов во время продления критичности предприятий может привести к потере статуса и риску бронирования работников.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист ЮК "Приходько і партнери" Николай Сиренко.
Главное:
По словам юриста, заявленный срок рассмотрения до 10 рабочих дней на практике не включает внутреннюю подготовку и сверку документов. Реальный срок оформления может затянуться минимум вдвое дольше.
Главные причины задержек:
Юрист предостерегает от подачи документов в последние дни августа и советует придерживаться четкой стратегии.
Чтобы не потерять статус, предприятиям рекомендуют:
Напомним, украинское правительство решило обновить критерии для предоставления статуса критичности предприятиям. Поэтому статусы всех критически важных предприятий пересмотрят.