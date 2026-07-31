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Бронь можно потерять: юрист назвал подводные камни продления критичности для бизнеса

19:30 31.07.2026 Пт
2 мин
Бронирование напрямую зависит от сроков рассмотрения документов
aimg Иван Носальский aimg Василина Копытко
Иллюстративное фото: в Украине пересмотрят статус критичности всех предприятий (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине задержка рассмотрения документов во время продления критичности предприятий может привести к потере статуса и риску бронирования работников.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист ЮК "Приходько і партнери" Николай Сиренко.

Главное:

  • Задержки с критичностью: Рассмотрение документов может длиться значительно дольше заявленных 10 рабочих дней из-за бюрократических и технических процедур.
  • Риски для бизнеса: Из-за задержек предприятия могут потерять статус критически важных, что создает угрозу для бронирования работников.
  • Как избежать проблем: Юрист советует подать документы до 10 августа, сохранять подтверждение подачи документов и направлять официальные запросы о состоянии рассмотрения.

Почему возникают задержки в рассмотрении документов

По словам юриста, заявленный срок рассмотрения до 10 рабочих дней на практике не включает внутреннюю подготовку и сверку документов. Реальный срок оформления может затянуться минимум вдвое дольше.

Главные причины задержек:

  • Задержка критериев: органы власти с опозданием утверждают и публикуют обновленные требования для отраслей;
  • Технические этапы: на передачу данных между ведомствами и интеграцию функционала в портал "Дія" нормативно заложены дополнительные дни - 10 дней на передачу в Минцифру и администратора "Дія", 3 дня на учет в функционале портала.
  • Процедурные изменения: предприятия, которые подадут документы с 11 августа по 1 сентября, будут получать новое решение о критичности уже по другой, более длительной процедуре и не сохранят действие старого статуса.

Как бизнесу минимизировать риски

Юрист предостерегает от подачи документов в последние дни августа и советует придерживаться четкой стратегии.

Чтобы не потерять статус, предприятиям рекомендуют:

  • Подавать документы до 10 августа: это позволит оформить заявку в упрощенном режиме;
  • Фиксировать факт подачи документов: хранить входящий номер, квитанцию или скриншот экрана;
  • Отправлять письменные запросы: официальные обращения о ходе рассмотрения создают доказательную базу для защиты интересов.

Напомним, украинское правительство решило обновить критерии для предоставления статуса критичности предприятиям. Поэтому статусы всех критически важных предприятий пересмотрят.

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