Бронь можна втратити: юрист назвав підводні камені продовження критичності для бізнесу

В Україні затримка розгляду документів під час продовження критичності підприємств може призвести до втрати статусу та ризиків для бронювання працівників.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів юрист ЮК "Приходько та партнери" Микола Сіренко.
Головне:
За словами юриста, заявлений строк розгляду до 10 робочих днів на практиці не охоплює внутрішню підготовку та звірку документів. Реальний термін оформлення може затягнутися щонайменше вдвічі довше.
Головні причини затримок:
Юрист застерігає від подання документів у передостанні дні серпня та радить дотримуватися чіткої стратегії.
Щоб не втратити статус, підприємствам рекомендують:
Нагадаємо, український уряд вирішив оновити критерії для надання статусу критичності підприємствам. Через це статуси всіх критично важливих підприємств переглянуть.