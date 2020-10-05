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Британський військовий корабель увійшов у Чорне море

Понеділок 05 жовтня 2020 10:37
Британський військовий корабель увійшов у Чорне море
Фото: британський міноносець HMS Dragon (LA Nicky Wilson MOD)
Автор: Андрій Козловський

Вчора британський міноносець пройшов через турецький Босфор. Після цього він увійшов у Чорне море.

Про це повідомляють спостерігачі за кораблями Cavit Ege Tulça у Twitter.

"Судно HMS Dragon Королівського флоту класу Darling з керованим ракетним комплексом типу 45 HMS Dragon D 35 пройшло через Стамбульський канал на північ у напрямку Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Фото: британський міноносець HMS Dragon (twitter.com/egetulca)

Нагадаємо, 17 вересня високошвидкісне десантне судно ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8) зайшло до чорноморської акваторії після американського ракетного есмінця USS Roosevelt та корабля-розвідника HMS Enterprise Королівського ВМФ Великої Британії.

Також раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що у чорноморський регіон будуть направлені кораблі Королівського військово-морського флоту у рамках навчань з українським ВМФ.

Крім того, на початку року у Міністерстві оборони повідомили, що Великобританія буде допомагати Україні у посиленні інфраструктури Військово-морських сил.

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