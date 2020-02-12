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Британія буде допомагати в підсиленні інфраструктури Військово-морських сил України

Новини » Політика     12.02.2020 - 22:05
Британія буде допомагати в підсиленні інфраструктури Військово-морських сил України
Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна / Віталій Носач)

Британські інструктори навчатимуть українських моряків

Великобританія буде надавати допомогу Україні у посиленні інфраструктури Військово-морських сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Андрія Загороднюка Facebook.

За словами Загороднюка, про це він домовився під час зустрічі з секретарем з питань оборони Великобританії Беном Уоллесом під час візиту в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.

"Домовилися, що британці будуть допомагати в підсиленні інфраструктури ВМС ЗСУ, а їх інструктори приєднаються до підготовки наших військових моряків", - написав Загороднюк.

Також міністр оборони зазначив, що обговорив з главами оборонних відомств Британії, Туреччини та Польщі безпека в Азово-Чорноморському регіоні.

Раніше РБК-Україна писало, що Військово-морські сили України планують отримати від США три катери класу Island в 2021 році.

Також повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони спільно з Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб розробляють нову концепцію територіальної оборони України. зокрема, планується створення окремого виду військ.

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