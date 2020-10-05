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Британский военный корабль вошел в Черное море

Понедельник 05 октября 2020 10:37
Британский военный корабль вошел в Черное море
Фото: британский миноносец HMS Dragon (LA Nicky Wilson MOD)
Автор: Андрей Козловский

Вчера британский миноносец прошел через турецкий Босфор. После этого он вошел в Черное море.

Об этом сообщают наблюдатели за кораблями Cavit Ege Tulça в Twitter.

"Судно HMS Dragon Королевского флота класса Darling с управляемым ракетным комплексом типа 45 HMS Dragon D 35 прошло через Стамбульский канал на север в направлении Черного моря", - говорится в сообщении.

Фото: британский миноносец HMS Dragon (twitter.com/egetulca)

Напомним, 17 сентября высокоскоростное десантное судно ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8) вошло в Черное море после американского ракетного эсминца USS Roosevelt и корабля-разведчика HMS Enterprise Королевского ВМФ Великобритании.

Также ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в черноморский регион будут направлены корабли Королевского военно-морского флота в рамках учений с украинским ВМФ.

Кроме того, в начале года в Министерстве обороны сообщили, что Великобритания будет помогать Украине в усилении инфраструктуры Военно-морских сил.

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