Україна і Британія проведуть військові навчання в Чорному морі

Фото: Бен Уоллес (telegraph.co.uk)

Курси проводитимуть військові з Британії, Швеції, Канади та Данії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що у чорноморський регіон будуть направлені кораблі Королівського військово-морського флоту у рамках навчань з українським ВМФ. Про це дипломат розповів під час візиту до Києва.

Про це повідомили в прес-службі британського уряду.

За словами Воллеса, спільні військові навчання є прикладом розширення співпраці Британії з Україною в останні роки.

"Я радий вдруге відвідати Україну з моменту мого призначення на посаду міністра оборони. "Ініціатива з морської підготовки" є черговим кроком до подальшого розвитку відносин Великої Британії та України в сфері оборони", - сказав Воллес.

Він також зазначив, що Велика Британія вже провела підготовку тисяч українських військових із широким переліком навичок, від основ першої медичної допомоги до оперативного планування, що допомагало їм захищати територіальну цілісність своєї країни від підтримуваних Росією сил.

"Ініціатива з морської підготовки" уможливить ще тіснішу співпрацю між НАТО і збройними силами країн світу і дасть змогу збільшити переваги отриманого Україною статусу Партнера розширених можливостей НАТО", - сказав міністр.

У відомстві зазначають, що курси проводитимуть військові з Британії, а також зі Швеції, Канади та Данії в таких дисциплінах, як навігація, оперативне планування, підготовка військових водолазів, спостереження за морською обстановкою, пожежогасіння і ремонт пошкоджень.

Нагадаємо, Бен Уоллес з робочим візитом прибув до Києва вчора.

Крім того, на початку року у Міністерстві оборони повідомили, що Великобританія буде допомагати Україні у посиленні інфраструктури Військово-морських сил.

Також РБК-Україна писало, що навесні президент Володимир Зеленський схвалив ратифікацію договору з Францією про морської безпеки України.