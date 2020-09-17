У Чорне море увійшло десантне судно США

Фото: десантне судно ВМС США (wikipedia)

Сьогодні, 17 вересня, у Чорне море увійшло судно Військово-морського флоту США. Щонайменше чотири кораблі НАТО перебуватимуть у Чорному морі на тлі російських навчань Кавказ-2020, які відбудуться наприкінці цього місяця.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Як повідомляється, високошвидкісне десантне судно ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8) зайшло до чорноморської акваторії після американського ракетного есмінця USS Roosevelt та корабля-розвідника HMS Enterprise Королівського ВМФ Великої Британії.

Минулого року судно Yuma двічі заходило до Одеси. Перший візит відбувся 29 червня 2019-го року перед початком міжнародних навчань SeaBreeze 2019, куди він доправив обладнання, спорядження та військову техніку американської сторони. Другий - 19 вересня 2019 року, мета цього візиту не повідомлялась.

Судна типу JHSV призначені для роботи в мілководних портах та фарватерах. Можуть здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів та військової техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що винищувачі ВВС США В-52Н регулярно патрулюватимуть небо над Україною.

Також повідомлялось, що Україна готується до проведення Росією масштабних військових навчань "Кавказ-2020" поблизу українського кордону.