ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Чорне море увійшло десантне судно США

Четвер 17 вересня 2020 15:39
У Чорне море увійшло десантне судно США
Фото: десантне судно ВМС США (wikipedia)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 17 вересня, у Чорне море увійшло судно Військово-морського флоту США. Щонайменше чотири кораблі НАТО перебуватимуть у Чорному морі на тлі російських навчань Кавказ-2020, які відбудуться наприкінці цього місяця.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Як повідомляється, високошвидкісне десантне судно ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8) зайшло до чорноморської акваторії після американського ракетного есмінця USS Roosevelt та корабля-розвідника HMS Enterprise Королівського ВМФ Великої Британії.

Минулого року судно Yuma двічі заходило до Одеси. Перший візит відбувся 29 червня 2019-го року перед початком міжнародних навчань SeaBreeze 2019, куди він доправив обладнання, спорядження та військову техніку американської сторони. Другий - 19 вересня 2019 року, мета цього візиту не повідомлялась.

Судна типу JHSV призначені для роботи в мілководних портах та фарватерах. Можуть здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів та військової техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що винищувачі ВВС США В-52Н регулярно патрулюватимуть небо над Україною.

Також повідомлялось, що Україна готується до проведення Росією масштабних військових навчань "Кавказ-2020" поблизу українського кордону.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Чорне море
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся