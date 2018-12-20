Британський суд залишив чинним арешт активів Коломойського

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Суд відхилив апеляційну скаргу

Апелляційний суд Високого суду Лондона відхилив апеляційні скарги ПриватБанку і Ігоря Коломойського на різні аспекти застосування всесвітнього арешту активів екс-власників банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FinClub.

При цьому рішення про всесвітній арешт їх активів на 2,6 млрд доларів залишається в силі.

"Судове засідання в Апеляційному Суді 18 грудня стосується апеляцій, поданих як банком, так і паном Коломойським в зв'язку з попереднім рішенням судді Фанкорта від 24 липня щодо тлумачення технічних питань того, якою мірою судовий наказ про всесвітній арешт активів дозволяє здійснювати певні транзакції під час звичайних комерційних операцій", - заявили виданню в ПриватБанку.

Це означає, що рішення апеляційної інстанції Високого суду Лондона не стосується апеляційних скарг ПриватБанку на рішення судді Фанкорта від 4 грудня 2018 року, який відхилив позов ПриватБанку до екс-власникам через некоректну юрисдикцію і вирішив скасувати всесвітній арешт активів (WFO) - арешт діє до прийняття рішення по апеляції. Ці апеляційні скарги були подані ПриватБанком, але ще не розглядалися судом.

18 грудня Апеляційний суд виніс рішення по іншим скаргам, які сторони процесу подали ще влітку 2018 року (WFO діє з грудня 2017 року).

"Протягом перших місяців дії наказу про арешт активів виявилося, що ПриватБанк і пан Коломойський тлумачать його положення по-різному, отже, банк подав клопотання до суду для отримання роз'яснень. У липневому рішенні суддя встав на сторону банку в одному аспекті і на сторону пана Коломойського в іншому. І банк, і пан Коломойський подали апеляцію, і обидві апеляції були (18-го - ред.) Відхилені", - розповіли у ПриватБанку.

І хоча це рішення не стосується історії з грудневим рішенням судді Фанкорта, воно буде впливати на весь процес.

"Єдиний аспект даного рішення, який, імовірно, буде мати істотний вплив у майбутньому, - це підтвердження Апеляційним Судом того факту, що пан Коломойський безпосередньо не здійснює господарську діяльність, отже, не може робити виняток", - сказали в банку.

Щодо того, чи діє зараз WFO, позиція банку однозначна: "Наказ про всесвітній арешт активів залишається в силі".

Нагадаємо, 23 листопада націоналізований "ПриватБанк" підтвердив відмову Високого суду Лондона розглядати позов банку до його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Як зазначалося в повідомленні банку, це судове рішення є тільки першим етапом процесу і банк має намір оскаржити його.

За інформацією прес-служби "Приватбанку", 4 грудня суддя Тімоті Фанкорт офіційно виніс своє рішення у Високому суді Лондона у справі за позовом банку проти колишніх власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.