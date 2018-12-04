ПриватБанк оскаржить відмову Високого суду Лондона розглядати позов до екс-власників

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Високий суд Лондона офіційно відмовився розглядати позов ПриватБанку, але дав право на апеляцію

Суддя Тімоті Фанкорт сьогодні офіційно виніс своє рішення у Високому суді Лондона в справі за позовом націоналізованого "ПриватБанку" проти колишніх власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як відзначили в прес-службі, під час слухання, що відбувся 23 листопада 2018 року в Лондоні, цей суддя надав "ПриватБанку" дозвіл на оскарження рішення суду першої інстанції з питання юрисдикції.

"Банк подасть апеляційну скаргу найближчим часом", - йдеться в повідомленні "Приватбанку".

Згідно з рішенням Високого суду Лондона, судовий наказ про всесвітній арешт активів колишніх власників банку, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, і шести компаній, які, як заявляється, підконтрольні їм, на суму 2,6 млрд доларів залишається в силі. Відповідачам і надалі заборонено, крім іншого, відчужувати свої активи без згоди "ПриватБанку" або дозволу англійського суду.

Як відзначили в прес-службі "ПриватБанку", сьогоднішнє рішення фіксує висновки судді про те, що "у банку немає ніяких труднощів з доказом факту шахрайських дій для достатньої для судового розгляду справи… докази основним чином вказують на ретельно сплановані шахрайські дії та відмивання коштів в особливо великих розмірах… Існує дуже складна схема із залученням великої кількості кредитів та авансових платежів постачальникам… Саме штучна складність цієї схеми вказує на такі шахрайські дії" (Судове рішення, пункти 25-26).

"Банк заявляє, що такі шахрайські дії завдали шкоди у розмірі 1,9 млрд доларів плюс відсотки нараховуються в розмірі близько 500 тис. доларів в день), і залишається впевненим, що в кінцевому підсумку, йому вдасться привести свої позовні вимоги до розгляду в суді Лондона. Сьогодні ціна позову банку (включаючи відсотки) становить приблизно 3 млрд доларів", - йдеться в повідомленні прес-служби "ПриватБанку".

Нагадаємо, 23 листопада націоналізований "ПриватБанк" підтвердив відмову Високого суду Лондона розглядати позов банку до його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Як зазначалося в повідомленні банку, це судове рішення є тільки першим етапом процесу і банк має намір оскаржити його.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. У грудні 2017 року "ПриватБанк" подав позов до високого суду Лондона до колишніх співвласників. 19 грудня 2017 року Високий суд Лондона видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова.