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Адвокати заявляють, що суд в Лондоні зніме арешт з активів Коломойського і Боголюбова

Новини » Фінанси    04.12.2018 - 17:41
Адвокати заявляють, що суд в Лондоні зніме арешт з активів Коломойського і Боголюбова
Фото: ПриватБанк (УНІАН)

Націоналізований "ПриватБанк" відшкодує судові витрати Коломойського, стверджують адвокати

Адвокати колишніх власників "Приватбанку" зробили заяву після рішення Високого суду Лондона за позовом банку проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву юридичної фірми Fieldfisher.

У заяві, зокрема, сказано, що суддя Тімоті Фанкорт заявив про те, що судовий наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова слід скасувати.

Крім того, за рішенням суду, "ПриватБанк" повинен відшкодувати всі судові витрати (7,5 млн фунтів), включаючи 4 млн фунтів витрат Коломойського.

"Високий суд Лондона повністю відхилив позов "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова і наказав українському банку повністю відшкодувати двом своїм колишнім основним акціонерам судові витрати", - йдеться в заяві адвокатів.

Нагадаємо, 23 листопада націоналізований "ПриватБанк" підтвердив відмову Високого суду Лондона розглядати позов банку до його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Як зазначалося в повідомленні банку, це судове рішення є тільки першим етапом процесу і банк має намір оскаржити його.

За інформацією прес-служби "Приватбанку", 4 грудня суддя Тімоті Фанкорт офіційно виніс своє рішення у Високому суді Лондона у справі за позовом банку проти колишніх власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Як відзначили в прес-службі, під час слухання, що відбувся 23 листопада 2018 року в Лондоні, цей суддя надав "ПриватБанку" дозвіл на оскарження рішення суду першої інстанції з питання юрисдикції. Банк подасть апеляційну скаргу найближчим часом.

Крім того, в прес-службі банку заявили, що згідно з рішенням Високого суду Лондона, судовий наказ про всесвітній арешт активів колишніх власників банку, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, і шести компаній, які, як заявляється, підконтрольні їм, на суму 2,6 млрд доларів залишається в силі. Відповідачам і надалі заборонено, крім іншого, відчужувати свої активи без згоди "Приватбанку" або дозволу англійського суду.

ПриватБанк оскаржить відмову Високого суду Лондона розглядати позов до екс-власників ПриватБанк підтвердив відмову суду Лондона розглядати позов банку до екс-власників
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