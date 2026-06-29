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Британский флот меняет систему защиты на фоне угрозы РФ

08:19 29.06.2026 Пн
2 мин
Как ВМС Великобритании будут использовать гибридные силы с дронами?
aimg Филипп Бойко
Британский флот меняет систему защиты на фоне угрозы РФ Фото: корабли британского флота (Getty Images)
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Великобритания радикально изменяет стратегию обновления Королевского флота. Лондон отказался от строительства новых эсминцев в пользу современных гибридных судов с беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Вместо эсминцев типа 83 в море появятся общебоевые суда (CCV). Британия планирует приобрести не менее шести таких единиц. Построить такие суда можно уже в 2030-х годах.

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Новые корабли станут базой для беспилотников. Минобороны хочет расширить огневую мощность флота, но при этом количество экипажа и расходы не будут расти пропорционально. Суда будут работать вместе с фрегатами типа 26 и 31.

Старые планы по эсминцам с управляемыми ракетами официально вычеркнули из инвестиционной программы.

Почему так резко изменилась парадигма флота Британии

Все из-за активизации РФ в Атлантике. Министры обеспокоены состоянием подводных кабелей, поэтому флот получит автономные подводные дроны и сенсорные платформы. Это позволит эффективно следить за активностью Кремля.

Для противодействия угрозам Великобритания запускает три специальных программы:

  • Атлантический бастион;
  • Атлантический щит;
  • Атлантический удар.

Они направлены на защиту Северной Атлантики и Крайнего Севера. Российские подлодки больше не будут чувствовать себя свободно в этих водах.

Охота за теневым флотом РФ

Британские коммандос получат 500 миллионов фунтов стерлингов на скоростные катера и ударные беспилотники. Элитные подразделения будут сосредоточены на Полярном круге.

Чиновники говорят, что технику можно использовать для захвата судов российского теневого флота.

Вопрос финансирования был сложным. Бывший министр обороны Джон Гили даже ушел в отставку из-за споров по бюджету. Его преемник, Дэн Джарвис, завоевал дополнительные 14,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это меньше, чем просили военные, но достаточно для старта масштабной модернизации.

Контекст новости

Королевский флот сейчас испытывает большую проблему с подводными лодками. Затруднения достигли такого уровня, что ни один из имеющихся судов не находится на патрулировании.

Ранее командующий британскими ВМС Гвин Дженкинс заявил, что Британия близка к тому, чтобы впервые со времен Второй мировой войны потерять Атлантику в пользу России.

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