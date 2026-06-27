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У Британии не осталось ни одной активной подводной лодки в море, - UK DJ

21:00 27.06.2026 Сб
3 мин
Почему Британия не может вывести ни одну подводную лодку в море и почему это важно?
aimg Эдуард Ткач
У Британии не осталось ни одной активной подводной лодки в море, - UK DJ Фото: подводная лодка класса Astute (wikipedia.org)
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Великобритания осталась без единой ударной подводной лодки, которая была бы активна в море. Причиной стали трудности с поддержанием боеготовности кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UK Defense Journal.

Как пишет издание, британский флот ударных подводных лодок испытывает трудности с выводом кораблей в море, и эти трудности достигли того, что сейчас ни одно из имеющихся в распоряжении суден на находится на патруле. Таким образом, страна осталась без одной из самых мощных своих военно-морских возможностей.

Подобная ситуация наблюдалась и раньше, даже недавно. Однако тенденция говорит о том, что большая часть флота проводит значительно больше времени на стоянке у причала, чем в открытом море.

Так, согласно открытым данным мониторинга, все 5 боевых субмарин класса Astute сейчас находятся на базах. В частности, две из них фактически выведены из эксплуатации в Фаслейне, еще две субмарины проходят длительный капитальный ремонт в Девонпорте, а пятая - недавно вернулась с похода.

"За последние несколько недель из всего флота вернулась только одна подводная лодка, и теперь она стоит рядом в Девонпорте в рамках обычной процедуры, следующей за развертыванием, а не в состоянии боевой готовности, так что ее возвращение мало что сделало для снижения нагрузки на флот, который, по сути, исчерпал запасы подводных лодок для отправки в море", - уточняет издание.

Шестая подводная лодка Astute была введена в строй, но пока продолжает проходить испытания и еще не готова к службе на передовой. В то же время седьмая - последняя из запланированных подлодок, все еще находится на стадии строительства.

Как поясняет издание, проблема отсутствия суден в море связана с тем, что необходимый лодкам капитальный ремонт и модернизация могут проводится только в одном месте.

Однако эти ограничения усугубляются еще и нехваткой запасных запчастей, дефицитом инженеров-специалистов и подводников. Причем как утверждается, одна лодка была лишена некоторых компонентов, чтобы поддерживать другие хоть в каком-то подобии работоспособности.

Резюмируя СМИ добавило, что эти последствия являются серьезными, поскольку данные подводные лодки входят в число наиболее ценных инструментов ВМС для скрытого наблюдения за кораблями РФ в Северной Атлантике. Тем более важно учитывать, что подводная активность РФ вокруг британских островов значительно возросла, а Astute играют важную роль в защите подводных лодок с баллистическими ракетами, несущих ядерный потенциал страны.

Также согласно публикации, судна Astute являются единственной платформой на вооружении Британии, которая может запускать крылатые ракеты Tomahawk наземного базирования, и составляют центральный элемент защиты и дальности действия, которые, как ожидается, должна обеспечивать авианосная ударная группа в море.

Британия может потерять позиции

Напомним, в конце 2025 года командующий британскими ВМС Гуин Дженкинс заявил, что Британия близка к тому, чтобы впервые со времен Второй мировой войны потерять Атлантику в пользу России.

Он объяснил, что флоту страны будет трудно идти в ногу со временем без быстрой трансформации и поддержки союзников по НАТО.

Также мы писали, что в декабре 2025 года СМИ писали, что Британия активизирует работу над программой "Атлантический бастион", направленной на ускорение подводной обороны на фоне роста активности РФ.

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