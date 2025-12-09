Британия близка к тому, чтобы уступить доминирование в Атлантике России, - глава ВМС

Великобритания близка к тому, чтобы впервые со временем окончания Второй мировой войны потерять Атлантику в пользу России.

Об этом заявил командующий британскими ВМС, первый лорд Гуин Дженкинс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Как пишет издание, генерал воспользовался конференцией в Лондоне, чтобы высказать "одно из самых суровых на сегодняшний день" предупреждений относительно возможности Британии в море и условиях растущей угрозы подводных атак.

Он заявил, что Королевскому флоту будет трудно идти в ногу со временем без быстрой трансформации и поддержки союзников по НАТО.

"Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике после окончания холодной войны, Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но ненадолго", - заявил Дженкинс на Международной конференции по морской мощи.

Командующий ВМС подчеркнул, что "наши потенциальные оппоненты" вкладывают миллиарды, поэтому нужно действовать активнее, иначе будет потеряно преимущество.

"Мы не можем этого допустить", - подчеркнул он.

Дженкинс также уточнил про вложения. Он говорит, что Россия вложила "миллиарды" в свои военно-морские возможности, особенно в Северной флот, "несмотря на миллионы жизней и цену своего вопиющего незаконного вторжения в Украину".

Вторжение РФ в воды Британии

The Times отмечает, что за последние два года число российских вторжений в британские воды увеличилось на 30%, включая "видимое присутствие" разведывательных кораблей, таких как "Янтарь", которые подозреваются в картографировании подводных кораблей.

В прошлом месяце такой корабль вошел в британские воды и направил лазеры на военных летчиков.

Говоря об угрозе, исходящей от РФ, Дженкинс сказал, что "Янтарь" - это "лишь та часть, которую мы видим на публике, но это не то, что беспокоит меня больше всего".

"Больше всего меня беспокоит то, что происходит под волнами", - добавил он.

Как противостоит Британия и какие есть проблемы

Дженкинс рассказал, что Великобритания ведет войну в "подводном боевом пространстве" с помощью новых технологий, таких как автономные подводные планеры, которые могут обнаруживать вражеские подводные лодки.

Также он добавил, что в следующем году будут выданы контракты на "Атлантический бастион" - серию автономных датчиков, которые будут следить "нашими глазами и ушами".

The Times пишет, что Дженкинс возглавил военно-морской флот в мае. На протяжении многих лет служба сталкивалась с проблемами, включая недоступность кораблей и подводных лодок для выполнения операций и сложности с набором достаточного количества моряков, хотя ситуация постепенно улучшается.

На данный момент, устаревшие четыре подлодки класса Vanguard, которые несут ядерные ракеты Trident, вынуждены оставаться в море на протяжении многих месяцев из-за нехватки доступных лодок, а ни одна из пяти ударных подлодок класса "Astute", как предполагается, сейчас не находится в море из-за ремонтов и других проблем.