ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Британия близка к тому, чтобы уступить доминирование в Атлантике России, - глава ВМС

Вторник 09 декабря 2025 05:20
UA EN RU
Британия близка к тому, чтобы уступить доминирование в Атлантике России, - глава ВМС Фото: Королевскому флоту будет трудно идти в ногу со временем (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Великобритания близка к тому, чтобы впервые со временем окончания Второй мировой войны потерять Атлантику в пользу России.

Об этом заявил командующий британскими ВМС, первый лорд Гуин Дженкинс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Как пишет издание, генерал воспользовался конференцией в Лондоне, чтобы высказать "одно из самых суровых на сегодняшний день" предупреждений относительно возможности Британии в море и условиях растущей угрозы подводных атак.

Он заявил, что Королевскому флоту будет трудно идти в ногу со временем без быстрой трансформации и поддержки союзников по НАТО.

"Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике после окончания холодной войны, Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но ненадолго", - заявил Дженкинс на Международной конференции по морской мощи.

Командующий ВМС подчеркнул, что "наши потенциальные оппоненты" вкладывают миллиарды, поэтому нужно действовать активнее, иначе будет потеряно преимущество.

"Мы не можем этого допустить", - подчеркнул он.

Дженкинс также уточнил про вложения. Он говорит, что Россия вложила "миллиарды" в свои военно-морские возможности, особенно в Северной флот, "несмотря на миллионы жизней и цену своего вопиющего незаконного вторжения в Украину".

Вторжение РФ в воды Британии

The Times отмечает, что за последние два года число российских вторжений в британские воды увеличилось на 30%, включая "видимое присутствие" разведывательных кораблей, таких как "Янтарь", которые подозреваются в картографировании подводных кораблей.

В прошлом месяце такой корабль вошел в британские воды и направил лазеры на военных летчиков.

Говоря об угрозе, исходящей от РФ, Дженкинс сказал, что "Янтарь" - это "лишь та часть, которую мы видим на публике, но это не то, что беспокоит меня больше всего".

"Больше всего меня беспокоит то, что происходит под волнами", - добавил он.

Как противостоит Британия и какие есть проблемы

Дженкинс рассказал, что Великобритания ведет войну в "подводном боевом пространстве" с помощью новых технологий, таких как автономные подводные планеры, которые могут обнаруживать вражеские подводные лодки.

Также он добавил, что в следующем году будут выданы контракты на "Атлантический бастион" - серию автономных датчиков, которые будут следить "нашими глазами и ушами".

The Times пишет, что Дженкинс возглавил военно-морской флот в мае. На протяжении многих лет служба сталкивалась с проблемами, включая недоступность кораблей и подводных лодок для выполнения операций и сложности с набором достаточного количества моряков, хотя ситуация постепенно улучшается.

На данный момент, устаревшие четыре подлодки класса Vanguard, которые несут ядерные ракеты Trident, вынуждены оставаться в море на протяжении многих месяцев из-за нехватки доступных лодок, а ни одна из пяти ударных подлодок класса "Astute", как предполагается, сейчас не находится в море из-за ремонтов и других проблем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Великобритания ВМС
Новости
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте