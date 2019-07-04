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На Британських Віргінських островах назвали умову розкриття даних офшорів

Новини » Економіка    04.07.2019 - 04:17
На Британських Віргінських островах назвали умову розкриття даних офшорів
Фото: Британські Віргінські острови (pixabay)

Острови вимагають відкриття даних про бенефіціарів від інших країн

Британські Віргінські острови згодні на розкриття даних про власників офшорів на вимогу Лондона за однієї умови. Про це передвет РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як сказав прем'єр-міністр Британських Віргінських островів (BVI) Ендрю Фахі, влада держави розкриє інформацію про бенефіціарів, зареєстрованих на території, тільки тоді, коли це зроблять всі інші країни.

"Ми не підкоримося коли це проштовхує Великобританія, а коли це стане світовим стандартом", - сказав Фахі.

Відзначимо, в травні 2018 року парламент Великої Британії прийняв закон, згідно з яким заморські території королівства - Віргінські та Кайманові острови - повинні до 2020 року створити публічні реєстри власників зареєстрованих у них компаній. У місцевої влади є система для обліку власників фірм, однак доступ до бази має обмежена кількість осіб.

На Британських Віргінських островах не існує податків на прибуток організацій, доходи фізичних осіб, а також ПДВ і податків з продажу. Вартість реєстрації на островах компанії, кількість акцій якої не перевищує 50 тис. доларів, становить 450 доларів, стільки ж складає щорічний збір для підтримання реєстрації. Подібні фінансові послуги становлять 62% державних доходів островів.

У цілому на островах зареєстровано понад 400 тис. компаній з активами на1,5 трлн доларів.

Нагадаємо, в березні 2019 Рада Європейського союзу схвалила створення механізму моніторингу прямих іноземних інвестицій для боротьби з відмиванням грошей. Пояснюється, що механізм буде працювати з інвестицій з країн, що не є членами Євросоюзу. Очікується, що в рамках нового механізму країни-члени ЄС будуть обмінюватися зауваженнями щодо джерел походження інвестицій з метою їх блокування у майбутньому.

У грудні 2018 року Міністри фінансів Європейського союзу ухвалили "чорний список" податкових гаваней, який включає в себе 17 юрисдикцій, що не входять у ЄС, які не дотримуються правил оподаткування. У список увійшли американські Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Південна Корея, Макао, Маршаллові Острови, Монголія, Намібія, Палау, Панама, Сент-Люсія, Самоа, Тринідад і Тобаго, Туніс і Об'єднані Арабські Емірати.

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