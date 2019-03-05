У ЄС створили механізм моніторингу інвестицій для боротьби з відмиванням грошей

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Новий механізм має стати чинним у квітні

Рада Європейського союзу схвалила створення механізму моніторингу прямих іноземних інвестицій для боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт відомства.

Пояснюється, що механізм працюватиме щодо інвестицій із країн, що не є членами Євросоюзу. Очікується, що у межах нового механізму країни-члени ЄС будуть обмінюватися застереженнями щодо джерел походження інвестицій з метою їхнього блокування у майбутньому.

Разом з тим передбачається, що рішення щодо блокування таких грошових потоків має ухвалити сама країна, до якої ці кошти надходять.

Вказано, що нові правила моніторингу інвестицій опублікують 21 березня 2019 року, а чинності вони набудуть за 20 днів, тобто у квітні 2019 року. Після цього країни Євросоюзу мають затвердити відповідні зміни на рівні внутрішнього законодавства.

Нагадаємо, раніше Європарламент і Рада Європейського союзу заявили про намір заблокувати список юрисдикцій, які недостатньо борються з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Як писало РБК-Україна, в Німеччині працівники прокуратури, поліції, податкової поліції і федеральної поліції проводили обшуки в шести офісах Deutsche Bank у Франкфурті та інших містах в рамках справи про відмивання грошей.

Додамо, в Антикорупційної прокуратурі Австрії розслідують відмивання сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через Австрію та Ліхтенштейн у офшори.