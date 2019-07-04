ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Британских Виргинских островах назвали условие раскрытия данных оффшоров

Новости » Экономика    04.07.2019 - 04:17
На Британских Виргинских островах назвали условие раскрытия данных оффшоров
Фото: Британские Виргинские острова (pixabay)

Острова требуют открытия данных о бенефициарах от других стран

Британские Виргинские острова согласны на раскрытие данных о владельцах оффшоров по требованию Лондона при одном условии. Об этом передвет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сказал премьер-министр Британских Виргинских островов (BVI) Эндрю Фахи, власти государства раскроют информацию о бенефициарах, зарегистрированных на его территории, только тогда, когда это сделают все остальные страны.

"Мы подчинимся не когда это проталкивает Великобритания, а когда это станет мировым стандартом", - сказал Фахи.

Отметим, в мае 2018 года парламент Великобритании принял закон, согласно которому заморские территории королевства - Виргинские и Каймановы острова - должны до 2020 года создать публичные реестры владельцев зарегистрированных в них компаний. У местных властей имеется система для учета владельцев фирм, однако доступ к базе имеет ограниченное число лиц.

На Британских Виргинских островах не существует налогов на прибыль организаций, доходы физических лиц, а также НДС и налогов с продаж. Стоимость регистрации на островах компании, количество акций которой не превышает 50 тыс. долларов, составляет 450 долларов, столько же составляет ежегодный сбор для поддержания регистрации. Подобные финансовые услуги составляют 62% от государственных доходов островов.

В целом на островах зарегистрировано более 400 тыс. компаний с активами на1,5 трлн долларов.

Напомним, в марте 2019 Совет Европейского союза одобрил создание механизма мониторинга прямых иностранных инвестиций для борьбы с отмыванием денег. Объясняется, что механизм будет работать по инвестициям из стран, не являющихся членами Евросоюза. Ожидается, что в рамках нового механизма страны-члены ЕС будут обмениваться замечаниями по поводу источников происхождения инвестиций с целью их блокирования в будущем.

В декабре 2018 года Министры финансов Европейского союза приняли "черный список" налоговых гаваней, который включает в себя 17 юрисдикций, не входящих в ЕС, которые не соблюдают правила налогообложения. В список вошли американские Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Южная Корея, Макао, Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.

Эстония по ошибке попала в список оффшорных зон Украины В "Райских документах" фигурируют 68 украинцев
Новости Украины оффшоры
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь