На Британских Виргинских островах назвали условие раскрытия данных оффшоров

Фото: Британские Виргинские острова (pixabay)

Острова требуют открытия данных о бенефициарах от других стран

Британские Виргинские острова согласны на раскрытие данных о владельцах оффшоров по требованию Лондона при одном условии. Об этом передвет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сказал премьер-министр Британских Виргинских островов (BVI) Эндрю Фахи, власти государства раскроют информацию о бенефициарах, зарегистрированных на его территории, только тогда, когда это сделают все остальные страны.

"Мы подчинимся не когда это проталкивает Великобритания, а когда это станет мировым стандартом", - сказал Фахи.

Отметим, в мае 2018 года парламент Великобритании принял закон, согласно которому заморские территории королевства - Виргинские и Каймановы острова - должны до 2020 года создать публичные реестры владельцев зарегистрированных в них компаний. У местных властей имеется система для учета владельцев фирм, однако доступ к базе имеет ограниченное число лиц.

На Британских Виргинских островах не существует налогов на прибыль организаций, доходы физических лиц, а также НДС и налогов с продаж. Стоимость регистрации на островах компании, количество акций которой не превышает 50 тыс. долларов, составляет 450 долларов, столько же составляет ежегодный сбор для поддержания регистрации. Подобные финансовые услуги составляют 62% от государственных доходов островов.

В целом на островах зарегистрировано более 400 тыс. компаний с активами на1,5 трлн долларов.

Напомним, в марте 2019 Совет Европейского союза одобрил создание механизма мониторинга прямых иностранных инвестиций для борьбы с отмыванием денег. Объясняется, что механизм будет работать по инвестициям из стран, не являющихся членами Евросоюза. Ожидается, что в рамках нового механизма страны-члены ЕС будут обмениваться замечаниями по поводу источников происхождения инвестиций с целью их блокирования в будущем.

В декабре 2018 года Министры финансов Европейского союза приняли "черный список" налоговых гаваней, который включает в себя 17 юрисдикций, не входящих в ЕС, которые не соблюдают правила налогообложения. В список вошли американские Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Южная Корея, Макао, Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.