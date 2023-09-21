В "Укрэнерго" сообщили о последствиях первой за полгода атаки по энергосистеме

Следствием первой за шесть месяцев вражеской атаки по энергетике стало повреждение энергообъектов в западном и центральном регионах Украины. Выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры пока делать рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

"Сегодня утром, 21 сентября, из-за массированной ракетной атаки врага получили повреждения объекты в западном и центральном регионах. Были частично обесточены потребители в Ровенской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.

Работа магистральных сетей в регионе возобновлена, продолжается заживление бытовых потребителей в сетях облэнерго, добавили в пресс-службе.

Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги, сообщили в "Укрэнерго".

В пресс-службе отмечают, что "сейчас рано делать выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры".

Удар по Украине

Сегодня утром, 21 сентября, российские войска устроили массированный ракетный обстрел Украины. Под ударом оказались Киев, Ровно, Харьков, Черкассы, Хмельницкий, Дрогобыч.

Россия выпустила по Украине 43 ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Было сбито 36 крылатых ракет.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. По его словам, энергетики рассматривают все варианты, в том числе и самый плохой сценарий - повторение массированных атак ракетами, дронами именно против энергосистемы.

При этом он отметил, что отключения электроснабжения - это не факт, а риск, к которому все в Украине должны быть готовы, если Россия снова прибегнет к энергетическому террору.