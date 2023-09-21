ua en ru
Чт, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В "Укрэнерго" сообщили о последствиях первой за полгода атаки по энергосистеме

Украина, Четверг 21 сентября 2023 10:50
UA EN RU
В "Укрэнерго" сообщили о последствиях первой за полгода атаки по энергосистеме Фото: удар по энергосистеме 21 сентября стал первым за полгода (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Следствием первой за шесть месяцев вражеской атаки по энергетике стало повреждение энергообъектов в западном и центральном регионах Украины. Выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры пока делать рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Сегодня утром, 21 сентября, из-за массированной ракетной атаки врага получили повреждения объекты в западном и центральном регионах. Были частично обесточены потребители в Ровенской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.

Работа магистральных сетей в регионе возобновлена, продолжается заживление бытовых потребителей в сетях облэнерго, добавили в пресс-службе.

Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги, сообщили в "Укрэнерго".

В пресс-службе отмечают, что "сейчас рано делать выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры".

Удар по Украине

Сегодня утром, 21 сентября, российские войска устроили массированный ракетный обстрел Украины. Под ударом оказались Киев, Ровно, Харьков, Черкассы, Хмельницкий, Дрогобыч.

Россия выпустила по Украине 43 ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Было сбито 36 крылатых ракет.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. По его словам, энергетики рассматривают все варианты, в том числе и самый плохой сценарий - повторение массированных атак ракетами, дронами именно против энергосистемы.

При этом он отметил, что отключения электроснабжения - это не факт, а риск, к которому все в Украине должны быть готовы, если Россия снова прибегнет к энергетическому террору.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго відключеня світла
NEWS
Ракетный удар по Киеву: сбиты более 20 целей, первые фото последствий
Ракетный удар по Киеву: сбиты более 20 целей, первые фото последствий
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны