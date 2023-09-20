ua en ru
Ср, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Диверсанты взорвали два самолета и вертолет под Москвой, - ГУР

Россия, Среда 20 сентября 2023 11:47
UA EN RU
Диверсанты взорвали два самолета и вертолет под Москвой, - ГУР Фото: два самолета и вертолет взорвали на аэродроме под Москвой диверсанты (иллюстрация/t me dragon_dances)
Автор: Наталия Гурковская

Неизвестные диверсанты устроили подрыв на аэродроме "Чкаловский" (Московская область РФ), существенно повредив два самолета и один вертолет. Событие произошло 18 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Событие вызвало изрядную истерику в высших военных коридорах - на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты (самолеты-разведчики)", - говорится в сообщении.

Диверсанты взорвали два самолета и вертолет под Москвой, - ГУР

Как пишет ГУР, диверсанты заложили взрывчатку и взорвали самолеты АН-148 и ИЛ-20 (оба относятся к 354-му авиаполку специального назначения), а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов над Московской областью.

"Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один АН-148, находившийся рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения", - отмечают в разведке.

Напомним, российские СМИ сообщили 20 сентября о падении бомбардировщика Су-34 под Воронежем.

Ранее РБК-Украина сообщало, что число диверсий в России резко выросло в мае. Всего с начала года произошло более 50 попыток диверсий, причем почти 25% из них произошли только за 13 дней последнего весеннего месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Ночная атака "шахедами": ПВО уничтожила 17 целей
Ночная атака "шахедами": ПВО уничтожила 17 целей
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны