Британская разведка подтвердила небольшое продвижение российских войск у Авдеевки

Как отмечается в сводке, с начала октября 2023 года российские войска продвинули линию фронта в этом районе на 2 км.

По данным британской разведки, хотя это и скромное продвижение, оно, вероятно, представляет собой одно из самих больших достижений России с весны 2023 года. Оно стоило участвующим подразделениям тысяч жертв.

Эта операция постепенно приближает российские войска к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские войска сохраняют одну из своих основных оборонительных позиций, говорится в сообщении.

"Хотя Авдеевка стала выступом или выступом на украинской линии фронта, Украина продолжает контролировать коридор шириной около 7 км, через который она продолжает снабжать город", - отмечают Минобороны Британии.