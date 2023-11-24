Хуже, чем Бахмут: оккупанты не оставляют попытки захватить разрушенную Авдеевку

Разрушения в Авдеевке превысили по своему масштабу Бахмут. Сейчас оккупанты бросают значительные силы, чтобы захватить украинский город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире национального телемарафона.

Отвечая на вопрос, Барабаш подчеркнул, что в контексте разрушений Авдеевка выглядит гораздо хуже по сравнению с Бахмутом.

"К сожалению, Авдеевка уже с виду приближается к Марьинке. Напомню, что Марьинка - это населенный пункт, который в принципе уже не существует. Он уже стерт до фундамента. Никакого уцелевшего здания или полуздания там нет. Ну, а Авдеевка близится к этому", - проинформировал Барабаш.

По его словам, каждый день враг бьет по городу ствольной артиллерией, нанося десятки массированных обстрелов.

"От 8-10, а иногда и до 20, а бывает и до 30 авиабомбовых ударов происходит. Это сугубо по городу", - очертил ситуацию начальник Авдеевской ГВА.

Барабаш отметил, что если говорить об ударах по позициям, речь может идти и о сотнях. Пока же враг направляет действительно большие силы, чтобы взять Авдеевку.