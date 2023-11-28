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Британська розвідка підтвердила невелике просування російських військ біля Авдіївки

Фото: російські війська продовжують наступ на Авдіївку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В останні дні російські війська досягли невеликого просування на північному напрямку "кліщів" у рамках спроби оточити місто Авдіївку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з початку жовтня 2023 року російські війська просунули лінію фронту у цьому районі на 2 км.

За даними британської розвідки, хоча це і скромне просування, воно, ймовірно, є одним з найбільших досягнень Росії з весни 2023 року. Воно коштувало підрозділам тисяч жертв.

Ця операція поступово наближає російські війська до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські війська зберігають одну зі своїх основних оборонних позицій, йдеться у повідомленні.

"Хоча Авдіївка стала виступом чи виступом на українській лінії фронту, Україна продовжує контролювати коридор шириною близько 7 км, через який вона продовжує постачати місто", - зазначають Міноборони Британії.

 

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АвдіївкаРосійська Федерація