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Британская разведка подтвердила рекордные потери в российской армии и назвала причину

Украина, Понедельник 27 ноября 2023 11:09
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Британская разведка подтвердила рекордные потери в российской армии и назвала причину Фото: потери в российской армии за ноябрь 2023 года были рекордными с начала войны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Рекордные потери в российской армии в ноябре 2023 года были вызваны наступлением на Авдеевку. Цифры украинского Генштаба близки к данным британской разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в течение ноября потери в российской армии, по данным украинского Генштаба, составляют в среднем 931 человек в день.

Ранее самым смертоносным месяцем для России был март 2023 года, в среднем 776 человек в день, в разгар российского наступления на Бахмут.

"Хотя военная разведка не может проверить методологию, учитывая общее количество убитых и раненых, цифры вполне правдоподобны", - говорится в сообщении.

За последние шесть недель наблюдался один из самых высоких показателей потерь среди россиян за всю войну. "Тяжелые потери во многом были вызваны наступлением России на донбасский город Авдеевку", - отмечают в Минобороны Британии.

Оценки потерь российской армии

По данным Генштаба ВСУ, потери России в войне против Украины за последние сутки составили 750 человек, общее число потерь с начала вторжения на 27 ноября достигло 325 580 человек.

Как сообщало The Guardian, по данным западных чиновников, потери России в войне против Украины составляют от 300 до 400 тысяч убитыми и ранеными, а в самых ожесточенных боях под Авдеевкой она теряет от 500 до 1000 человек в день.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч своих военных.

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Авдеевка Бахмут
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