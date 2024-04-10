Британская компания будет обслуживать и ремонтировать гаубицы L119 в Украине

Компания BAE Systems официально договорилась об обслуживании и ремонте гаубиц в Украине, которые ранее Британия передала для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Британии .

На странице правительства указано, что во время торговой миссии в Киев британская оборонная компания BAE Systems заключила контракт с Министерством обороны Великобритании.

В нем говорится о техническом обслуживании и ремонте предоставленных гаубиц L119 в Украине.

"Это означает, что L119, которые были подарены Великобританией Украине, могут обслуживаться в стране и быстрее возвращаться на передовую, а также обеспечивают жизненно важную поддержку оборонной инфраструктуры Украины", - сообщили в правительстве Британии.

L119

105-мм буксированная пушка, предназначенная для поддержки пехоты, десантных войск и штурмовых групп.

105-мм гаубицы способны эффективно уничтожать легко бронированную технику. Например, разрыв 105-мм снаряда вблизи от БМП-1/2 приводит к серьезным повреждениям корпуса осколками снаряда, в некоторых случаях возможно полное уничтожение машины.

Прямое попадание приведет почти всегда к полному уничтожению. Также гаубицы весьма эффективны против фортификационных сооружений и скоплений живой силы противника.