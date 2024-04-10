ua en ru
Ср, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британская компания будет обслуживать и ремонтировать гаубицы L119 в Украине

Среда 10 апреля 2024 15:58
UA EN RU
Британская компания будет обслуживать и ремонтировать гаубицы L119 в Украине Архивное фото: британская компания будет обслуживать и ремонтировать гаубицы L119 в Украине (mil in ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Компания BAE Systems официально договорилась об обслуживании и ремонте гаубиц в Украине, которые ранее Британия передала для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Британии.

На странице правительства указано, что во время торговой миссии в Киев британская оборонная компания BAE Systems заключила контракт с Министерством обороны Великобритании.

В нем говорится о техническом обслуживании и ремонте предоставленных гаубиц L119 в Украине.

"Это означает, что L119, которые были подарены Великобританией Украине, могут обслуживаться в стране и быстрее возвращаться на передовую, а также обеспечивают жизненно важную поддержку оборонной инфраструктуры Украины", - сообщили в правительстве Британии.

L119

105-мм буксированная пушка, предназначенная для поддержки пехоты, десантных войск и штурмовых групп.

105-мм гаубицы способны эффективно уничтожать легко бронированную технику. Например, разрыв 105-мм снаряда вблизи от БМП-1/2 приводит к серьезным повреждениям корпуса осколками снаряда, в некоторых случаях возможно полное уничтожение машины.

Прямое попадание приведет почти всегда к полному уничтожению. Также гаубицы весьма эффективны против фортификационных сооружений и скоплений живой силы противника.

Украинские воины используют гаубицы L119

В прошлом году украинские военнослужащие показали, как работает на фронте британская гаубица L119. Она легкая и мобильная, что позволяет бойцам быстро нанести удар по противнику и изменить локацию.

Британия еще в 2022 году объявляла о передаче Украине несколько десятков гаубиц L119 и САУ M109. Об их характеристиках писало РБК-Украина.

Недавно сообщалось, что BAE Systems уже готова производить в Украине 105-мм гаубицы L119.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Война в Украине
NEWS
Законопроект о мобилизации. Кто сможет получить отсрочку: список
Законопроект о мобилизации. Кто сможет получить отсрочку: список
DAILY
Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы