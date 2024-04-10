Британская компания будет обслуживать и ремонтировать гаубицы L119 в Украине
Компания BAE Systems официально договорилась об обслуживании и ремонте гаубиц в Украине, которые ранее Британия передала для ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Британии.
На странице правительства указано, что во время торговой миссии в Киев британская оборонная компания BAE Systems заключила контракт с Министерством обороны Великобритании.
В нем говорится о техническом обслуживании и ремонте предоставленных гаубиц L119 в Украине.
"Это означает, что L119, которые были подарены Великобританией Украине, могут обслуживаться в стране и быстрее возвращаться на передовую, а также обеспечивают жизненно важную поддержку оборонной инфраструктуры Украины", - сообщили в правительстве Британии.
L119
105-мм буксированная пушка, предназначенная для поддержки пехоты, десантных войск и штурмовых групп.
105-мм гаубицы способны эффективно уничтожать легко бронированную технику. Например, разрыв 105-мм снаряда вблизи от БМП-1/2 приводит к серьезным повреждениям корпуса осколками снаряда, в некоторых случаях возможно полное уничтожение машины.
Прямое попадание приведет почти всегда к полному уничтожению. Также гаубицы весьма эффективны против фортификационных сооружений и скоплений живой силы противника.
Украинские воины используют гаубицы L119
В прошлом году украинские военнослужащие показали, как работает на фронте британская гаубица L119. Она легкая и мобильная, что позволяет бойцам быстро нанести удар по противнику и изменить локацию.
Британия еще в 2022 году объявляла о передаче Украине несколько десятков гаубиц L119 и САУ M109. Об их характеристиках писало РБК-Украина.
Недавно сообщалось, что BAE Systems уже готова производить в Украине 105-мм гаубицы L119.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.