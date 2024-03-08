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Британская компания BAE уже готова производить в Украине гаубицы L119

Пятница 08 марта 2024 15:49
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Британская компания BAE уже готова производить в Украине гаубицы L119 Архивное фото: Британская компания BAE уже готова производить в Украине гаубицы L119 (mil in ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Британская оружейная компания BAE Systems уже готова производить в Украине 105-мм гаубицы L119.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина.

Министр вчера провел встречу с главой Минобороны Британии Грантом Шаппсом.

Фото: Встреча (t.me/zalizni_zminy)

По его словам, теперь Украина ждет контракт и финансирование. Также он добавил, что украинская сторона обратилась к британскому Министерству обороны за поддержкой в этом вопросе.

Что еще обсуждали на встрече

Министр выразил благодарность за увеличение пакета военной помощи. Он предложил Британии направить эти средства на финансирование закупок у украинских производителей дронов.

"Обсудили наше сотрудничество с британским think tank в области обороны - Royal United Service Institute и университетом St Andrew's", - написал Камышин.

L119

105-мм буксированная пушка, предназначенная для поддержки пехоты, десантных войск и штурмовых групп.

105-мм гаубицы способны эффективно уничтожать легко бронированную технику. Например, разрыв 105-мм снаряда вблизи от БМП-1/2 приводит к серьезным повреждениям корпуса осколками снаряда, в некоторых случаях возможно полное уничтожение машины.

Прямое попадание приведет почти всегда к полному уничтожению. Также гаубицы весьма эффективны против фортификационных сооружений и скоплений живой силы противника.

Украинские воины используют гаубицы L119

В прошлом году украинские военнослужащие показали, как работает на фронте британская гаубица L119. Она легкая и мобильная, что позволяет бойцам быстро нанести удар по противнику и изменить локацию.

Британия еще в 2022 году объявляла о передаче Украине несколько десятков гаубиц L119 и САУ M109. Об их характеристиках писало РБК-Украина.

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