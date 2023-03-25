Украинские бойцы показали работу британской гаубицы L119 (видео)

Украинские военнослужащие показали, как работает на фронте британская гаубица L-119. Она легкая и мобильная, что позволяет бойцам быстро нанести удар по противнику и изменить локацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

"Британская гаубица L-119 - легкое, маневренное и смертоносное оружие, которое наши военные овладели вместе с десятками других западных образцов вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 105 мм снаряд способен поражать вражеские цели на расстоянии до 20 километров, а небольшая масса пушки позволяет экипажу в случае необходимости быстро изменить позиции.

"Еще никогда в истории мир не видел такой синергии украинского мастерства и жажды победы вместе с современными и западными образцами вооружения", - добавляют в сообщении.

Напомним, что Британия еще в прошлом году объявляла о передаче Украине несколько десятков гаубиц L119 и САУ M109. Об их характеристиках писало РБК-Украина.

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