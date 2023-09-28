В Британии заявили, что Путин потерял контроль: это доказывают удары по Черноморскому флоту

Недавние удары Украины по Черноморскому флоту РФ в Крыму доказывают, что наше государство сохраняет инициативу в войне. В то же время, российский диктатор Владимир Путин потерял контроль над ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Вместе с министром обороны Британии Грантом Шаппсом в Киев приехал и начальник Генштаба Вооруженных сил Британии Тони Радакин. Он, в частности, поднимал тему новых обязательств по военной помощи для Украины.

"Недавние удары по Черноморскому флоту являются еще одним примером того, как Украина сохраняет инициативу. Путин потерял контроль над войной, которую начал, и, как следствие, Россия ослабла. Этот визит, вместе с моими визитами летом, укрепил мое убеждение в том, что Украина победит. Великобритания будет оставаться с ними на каждом шагу этого пути", - сказал он.

Кроме этого, Шаппс отметил, что Британия и дальше будет поддерживать и будет стоять бок о бок с Украиной. Он отметил, что страна подготовила десятки тысяч украинских солдат, доставила сотни тысяч боеприпасов и предоставила миллионы фунтов стерлингов экономической и гуманитарной помощи, чтобы помочь украинским вернуть и восстановить то, что было отобрано у них варварским вторжением РФ.

Встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым также предоставили политикам возможность обсудить текущую гуманитарную поддержку, а также стремление Украины к вступлению в НАТО и ее более широкой евроатлантической интеграции.

Атака на штаб РФ в Севастополе

22 сентября по штабу Черноморского флота РФ был нанесен ракетный удар. В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные. По данным СМИ, Украина использовала для этой атаки ракету Storm Shadow.

В ССО сообщали, что в результате удара был ликвидирован командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов. Однако позже появилось видео с якобы живым командующим. Так что в Украине проверяют информацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.