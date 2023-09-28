ua en ru
Чт, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Британії заявили, що Путін втратив контроль: це доводять удари по Чорноморському флоту

Четвер 28 вересня 2023 13:04
UA EN RU
У Британії заявили, що Путін втратив контроль: це доводять удари по Чорноморському флоту Фото: начальник Генштабу Збройних сил Британії Тоні Радакін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Нещодавні удари України по Чорноморському флоту РФ у Криму доводять, що наша держава зберігає ініціативу у війні. Водночас російський диктатор Володимир Путін втратив контроль над нею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу британського уряду.

Разом з міністром оборони Британії Грантом Шаппсом до Києва приїхав і начальник Генштабу Збройних сил Британії Тоні Радакін. Він, зокрема, підіймав тему нових зобов'язань щодо військової допомоги для України.

"Нещодавні удари по Чорноморському флоту є ще одним прикладом того, як Україна зберігає ініціативу. Путін втратив контроль над війною, яку він розпочав, і, як наслідок, Росія ослабла. Цей візит, разом з моїми візитами влітку, зміцнив моє переконання в тому, що Україна переможе. Велика Британія залишатиметься з ними на кожному кроці цього шляху", - сказав він.

Окрім цього, Шаппс зазначив, що Британія і надалі підтримуватиме і стоятиме пліч-о-пліч з Україною. Він зауважив, що країна підготувала десятки тисяч українських солдатів, доставила сотні тисяч боєприпасів і надала мільйони фунтів стерлінгів економічної та гуманітарної допомоги, щоб допомогти українцям повернути і відновити те, що було відібрано у них варварським вторгненням РФ.

Зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим також надали політикам можливість обговорити поточну гуманітарну підтримку, а також прагнення України до вступу в НАТО і її ширшу євроатлантичну інтеграцію.

Атака на штаб РФ у Севастополі

22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ було завдано ракетного удару. В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові. За даними ЗМІ, Україна використала для цієї атаки ракети Storm Shadow.

У ССО повідомляли, що внаслідок удару було ліквідовано командувача Чорноморським флотом РФ віце-адмірал Віктора Соколова. Проте пізніше з'явилося відео з начебто живим командувачем. Тож в Україні перевіряють інформацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія Черноморский флот
NEWS
Чи можлива екстрадиція Коломойського до США: що говорять джерела у владі
Чи можлива екстрадиція Коломойського до США: що говорять джерела у владі
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних