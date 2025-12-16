В Британии призвали усилить подготовку к возможному конфликту с Россией

Великобритания должна значительно усилить подготовку для сдерживания угрозы возможного конфликта со стороны РФ. Речь идет о повышении готовности граждан к службе, наращивании оборонного производства и развитии необходимых навыков.

Об этом заявил начальник штаба обороны страны, маршал авиации Ричард Найтон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Выступая на мероприятии аналитического центра RUSI, Найтон отметил, что Британия пока не чувствует российскую угрозу "настолько остро, как многие наши европейские союзники", которые уже активизировали оборонные закупки, а в отдельных случаях вернулись к формам национальной службы.

По его словам, Европа пытается заполнить пробел, возникший после требования президента США Дональда Трампа, чтобы европейские страны взяли на себя основную часть конвенционных оборонных возможностей НАТО, особенно на фоне сложных мирных переговоров между Россией и Украиной.

"Российское руководство четко дало понять, что стремится бросить вызов НАТО, ограничить, разделить и в конце концов разрушить Альянс", - заявил Найтон в своей ежегодной речи.

Планы Британии на усиление армии

Начальник штаба обороны Британии утверждает, что риск для НАТО и королевства со стороны России растет, и без осознания этой угрозы обществом будет сложно ожидать решительных действий от государства, бизнеса и промышленности.

В связи с этим он отметил, что необходимо положить конец "истощению" вооруженных сил Британии, обеспечить ее лидерскую роль в НАТО и выиграть гонку за внедрение новых технологий в военную систему.

Найтон также заявил: хотя главной целью пока остается избежание войны, Британия должна поощрять больше людей быть готовыми служить в регулярной армии и резерве, наращивать промышленные мощности для перевооружения, а также развивать ключевые компетенции оборонной отрасли.

"Сыновья и дочери, коллеги, ветераны - все будут иметь свою роль: строить, служить и, при необходимости, воевать. Больше семей будут знать, что означает жертва ради нашей нации№, - подчеркнул он.

Как пишет издание, при этом в Москве заявляют, что не намерены нападать на НАТО.