Главная » Новости » В мире

ВВС: Великобритания не сможет долго вести войну против РФ

Британия, Четверг 11 декабря 2025 02:50
ВВС: Великобритания не сможет долго вести войну против РФ Фото: армия Британии (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Аналитики отмечают, что Великобритания не готова к продолжительной войне, а европейским заводам потребуется несколько лет, чтобы достичь уровня массового производства вооружений, как в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ВВС.

Эксперт Королевского института объединенных служб (RUSI) Гамиш Манделл подчеркнул, что нет уверенности в том, что Великобритания сможет вести боевые действия дольше нескольких недель в случае обострения ситуации в Европе.

По его словам, медицинские возможности ограничены, процесс пополнения резервов идёт достаточно медленно, а существующий план на случай массовых потерь, похоже, предполагает, что потерь не будет.

Уязвимость инфраструктуры

Современное технологическое общество сильно зависит от сети подводных кабелей и трубопроводов, которые соединяют Великобританию с остальным миром, передавая данные, финансовые транзакции и энергию.

Эксперты указывают, что тайные действия российских шпионских судов, таких как "Янтарь", могли быть направлены на поиск этих кабелей для потенциального саботажа, а значит в этом есть слабая сторона Королевства в случае построения обороны в регионе.

В ответ Королевский флот инвестировал в подводные дроны с встроенными датчиками, и работа в этом направлении продолжается.

Производственные возможности Европы

При этом западноевропейским заводам потребуется несколько лет, чтобы приблизиться к уровню массового производства оружия, который имеет Россия. Ведь РФ последние несколько лет эффективно наращивает производство, и это уже является угрозой для Европы.

Аналитики считают, что без значительных инвестиций и наращивания производственных мощностей Европа не сможет быстро компенсировать стратегическое преимущество РФ в области вооружений, а значит шанс перехватить военную инициативу в случае нападения России на Прибалтику и в целом на НАТО, будет весьма низким.

Напоминаем, что Великобритания ввела санкции против семи российских физических и юридических лиц, включая идеолога "русского мира" Александра Дугина и основанный им "Центр геополитических экспертиз", а также против пропагандистских ресурсов Euromore, "Голос", Telegram-канала "Рыбарь" и его основателя Михаила Звинчука.

Отметим, командующий британскими ВМС, первый лорд Гуин Дженкинс, предупредил, что Великобритания близка к тому, чтобы впервые со времен окончания Второй мировой войны потерять контроль над Атлантическим океаном в пользу России.

