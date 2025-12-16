У Британії закликали посилити підготовку до можливого конфлікту з Росією

Велика Британія має значно посилити підготовку для стримування загрози можливого конфлікту з боку РФ. Йдеться про підвищення готовності громадян до служби, нарощування оборонного виробництва та розвитку необхідних навичок.

Про це заявив начальник штабу оборони країни, маршал авіації Річард Найтон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи на заході аналітичного центру RUSI, Найтон зазначив, що Британія поки не відчуває російську загрозу "настільки гостро, як багато наших європейських союзників", які вже активізували оборонні закупівлі, а в окремих випадках повернулися до форм національної служби.

За його словами, Європа намагається заповнити прогалину, що виникла після вимоги президента США Дональда Трампа, аби європейські країни взяли на себе основну частину конвенційних оборонних спроможностей НАТО, особливо на тлі складних мирних переговорів між Росією та Україною.

"Російське керівництво чітко дало зрозуміти, що прагне кинути виклик НАТО, обмежити, розділити та зрештою зруйнувати Альянс", - заявив Найтон у своїй щорічній промові.

Плани Британії на посилення армії

Начальник штабу оборони Британії стверджує, що ризик для НАТО та королівства з боку Росії зростає, і без усвідомлення цієї загрози суспільством буде складно очікувати рішучих дій від держави, бізнесу та промисловості.

У зв'язку з цим він зазначив, що необхідно покласти край "виснаженню" збройних сил Британії, забезпечити її лідерську роль в НАТО та виграти гонку за впровадження нових технологій у військову систему.

Найтон також заявив: хоча головною метою наразі залишається уникнення війни, Британія має заохочувати більше людей бути готовими служити в регулярній армії та резерві, нарощувати промислові потужності для переозброєння, а також розвивати ключові компетенції оборонної галузі.

"Сини й доньки, колеги, ветерани - усі матимуть свою роль: будувати, служити і, за потреби, воювати. Більше родин знатимуть, що означає жертва заради нашої нації№, - наголосив він.

Як пише видання, при цьому в Москві заявляють, що не мають наміру нападати на НАТО.