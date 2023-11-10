ua en ru
Пт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Британии решили, когда начнут судить пятерых агентов РФ

Великобритания, Пятница 10 ноября 2023 21:33
UA EN RU
В Британии решили, когда начнут судить пятерых агентов РФ Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Пятеро граждан Болгарии, обвиняемых в работе на разведку РФ в Великобритании, предстанут перед судом в конце 2024 года.

Об этом заявил судья в Лондоне Джереми Бейкер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трое мужчин и две женщины обвиняются в сговоре с целью сбора информации, которая наносит ущерб безопасности и интересам государства, в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года.

Все агенты РФ были арестованы контртеррористической полицией в феврале этого года. Они появились на заседании суда по видеосвязи и говорили только один раз, когда подтверждали свои имена.

Судья Джереми Бейкер постановил, что отдельное дело в отношении трех агентов России, которым также предъявлено обвинение в нарушении документов, удостоверяющих личность, должно рассматриваться одновременно с делом о заговоре.

Судья предварительно назначил судебный процесс, который, как ожидается, продлится до четырех месяцев, начнется в октябре 2024 года.

Что этому предшествовало

Недавно королевская прокуратура Британии сообщила, что пяти гражданам Болгарии будут предъявлены обвинения по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

The Telegraph сообщало, что трое болгар из российской шпионской сети проживали недалеко от военного объекта Нортхолт на западе Лондона. Их ранее арестовали стражи порядка Британии.

Издание Spiegel писало, что бывшего директора платежной компании Wirecard Яна Марсалека подозревают в финансировании и руководстве российской агентурной сетью, занимавшейся шпионажем в Британии.

Ранее сообщалось, что весь судебный процесс продлится около шести недель в следующем году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Великобритания Суд
NEWS
До Крыма - 80 км. Что происходит на левом берегу Херсонской области под непрерывным контролем ВСУ
До Крыма - 80 км. Что происходит на левом берегу Херсонской области под непрерывным контролем ВСУ
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом