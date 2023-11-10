В Британии решили, когда начнут судить пятерых агентов РФ

Пятеро граждан Болгарии, обвиняемых в работе на разведку РФ в Великобритании, предстанут перед судом в конце 2024 года.

Об этом заявил судья в Лондоне Джереми Бейкер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Трое мужчин и две женщины обвиняются в сговоре с целью сбора информации, которая наносит ущерб безопасности и интересам государства, в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года.

Все агенты РФ были арестованы контртеррористической полицией в феврале этого года. Они появились на заседании суда по видеосвязи и говорили только один раз, когда подтверждали свои имена.

Судья Джереми Бейкер постановил, что отдельное дело в отношении трех агентов России, которым также предъявлено обвинение в нарушении документов, удостоверяющих личность, должно рассматриваться одновременно с делом о заговоре.

Судья предварительно назначил судебный процесс, который, как ожидается, продлится до четырех месяцев, начнется в октябре 2024 года.

Что этому предшествовало

Недавно королевская прокуратура Британии сообщила, что пяти гражданам Болгарии будут предъявлены обвинения по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

The Telegraph сообщало, что трое болгар из российской шпионской сети проживали недалеко от военного объекта Нортхолт на западе Лондона. Их ранее арестовали стражи порядка Британии.

Издание Spiegel писало, что бывшего директора платежной компании Wirecard Яна Марсалека подозревают в финансировании и руководстве российской агентурной сетью, занимавшейся шпионажем в Британии.

Ранее сообщалось, что весь судебный процесс продлится около шести недель в следующем году.